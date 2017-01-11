Біатлоніст Д.Підручний не потрапив до складу естафетної збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Сьогодні у німецькому Рупольдингу стартуватиме п'ятий етап Кубку світу-2016/17 з біатлону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
В перший змагальний день пройде чоловіча естафета в якій змагатимуться за медалі 25 національних команд. Українська збірна стартуватиме під 4-м номером.
Склад “жовто-блакитних” виглядатиме наступним чином:
1. Артем Прима
2. Сергій Семенов
3. Володимир Семаков
4. Віталій Кільчицький.
Примітно, що пропускатиме дану гонку другий номер (за кількістю особистих залікових очок в сезоні) збірної України Дмитро Підручний.
Нагадаємо, що початок перегонів запланований на 15:30.