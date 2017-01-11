Біатлоніст Д.Підручний не потрапив до складу естафетної збірної України

В перший змагальний день пройде чоловіча естафета в якій змагатимуться за медалі 25 національних команд. Українська збірна стартуватиме під 4-м номером.

Склад “жовто-блакитних” виглядатиме наступним чином:

1. Артем Прима

2. Сергій Семенов

3. Володимир Семаков

4. Віталій Кільчицький.

Примітно, що пропускатиме дану гонку другий номер (за кількістю особистих залікових очок в сезоні) збірної України Дмитро Підручний.

Нагадаємо, що початок перегонів запланований на 15:30.