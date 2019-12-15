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НБУ о привязке гривны к евро: анализируем, рассматриваем различные варианты
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НБУ о привязке гривны к евро: анализируем, рассматриваем различные варианты

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 128634 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 134124 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 131309 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 159172 просмотра

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Биатлон: Пидручный финишировал 16-м в гонке преследования на втором этапе Кубка мира

Биатлон: Пидручный финишировал 16-м в гонке преследования на втором этапе Кубка мира

Киев  •  УНН

 • 11106 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В мужской гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене украинец Дмитрий Пидручный, который в марте стал чемпионом мира в этой дисциплине, финишировал лишь 16-м с тремя кругами штрафа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Очередную победу одержал норвежец Йоханнес Бё, второе место у россиянина Александра Логинова, а бронза досталась французу Эмильену Жаклену.

Еще один украинец Антон Дудченко финишировал 32-м, а Артем Прима — 52-м.

Ранее сегодня украинская женская сборная финишировала четвертой в эстафете 4×6 км. В составе сборной были Вита и Валя Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Завершится этап 15 декабря женской гонкой преследования на 10 километров и мужской эстафетой 4×7,5 километра.

Напомним, биатлонист Подручный вошел в десятку лучших спринта этапа Кубка мира.

Украинские Национальные Новости

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