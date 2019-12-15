Биатлон: Пидручный финишировал 16-м в гонке преследования на втором этапе Кубка мира

Очередную победу одержал норвежец Йоханнес Бё, второе место у россиянина Александра Логинова, а бронза досталась французу Эмильену Жаклену.

Еще один украинец Антон Дудченко финишировал 32-м, а Артем Прима — 52-м.

Ранее сегодня украинская женская сборная финишировала четвертой в эстафете 4×6 км. В составе сборной были Вита и Валя Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Завершится этап 15 декабря женской гонкой преследования на 10 километров и мужской эстафетой 4×7,5 километра.

Напомним, биатлонист Подручный вошел в десятку лучших спринта этапа Кубка мира.