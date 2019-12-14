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Біатлоніст Підручний увійшов до десятки кращих спринту етапу Кубку світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. В рамках другої гонки другого етапу Кубку світу з біатлону в Хохфільцені відбувся чоловічий спринт, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний чудово відпрацював насамперед на дистанції, продемонструвавши, що на початку сезону перебуває в дуже хорошій формі і готовий включитися в боротьбу в загальному заліку. Трохи зіпсував картину гонки промах у стрільбі лежачи, що не дозволив позмагатися за подіум вже в спринті. Але навіть з колом штрафу Підручний зумів фінішувати дев'ятим з відмінними перспективами на гонку переслідування.

Антон Дудченко став 27-м, пройшовши без промахів два вогневих рубежів. Артем Прима фінішував тільки 60-м, Руслан Ткаченко 68-м, Артем Тищенко 76-м.

Додамо, що звитяга дісталася норвежцю Йоханнесу Бьо, "срібло" французу Сімону Дестьйо +7,8 с, бронзова нагорода в активі росіянки Олександра Логінова +14,6 с.

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