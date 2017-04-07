"Безвиз" для Украины снова в зоне риска - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Одним из основных международных обязательств, которые взяла на себя Украина - это проведение прозрачных конкурсов на руководящие должности. Но сегодня эти прозрачные конкурсы оскверняются властью. Так народный депутат Сергей Каплин прокомментировал назначение на должность и.о. директора ГП "Укрхимтрансаммиак" Игоря Трегубенко, вместо Павла Шебеста - победителя конкурса, проведенного министерством экономразвития Украины, передает УНН.
"Это не первый случай, когда Кабмин сопротивляется тем решениям, которые приняты на конкурсной основе. Такая же история была с руководством аэропорта "Борисполь" и рядом других предприятий. Фактически, если говорить откровенно, то это борьба за перераспределение предприятий.
Жаль, что правительство участвует в подобных соревнованиях и в таких распределениях. И это не происходит на законных основаниях ", - сказал нардеп.
Если ситуация не изменится, "безвиз" как дали, так могут и отобрать, убежден С.Каплин.
"Проведение прозрачных конкурсов относится к нашим международных обязательств, зову же, через которые мы сделали первые шаги к получению "безвиз". Если так будет происходить, то эта норма, которая была при избрании кандидатов на конкурсной основе, она будет полностью нивелирована. И это будет очередным дискредитационная фактором. И как проголосовано за "безвиз", так может быть и возврат к предыдущему статуса", - подчеркнул С.Каплин.
Напомним, победитель конкурса на директора "Укрхимтрансаммиака" Павел Шебеста четвертый месяц не может приступить к работе .
Минэкономразвития неоднократно обращалось в Кабинет министров Украины относительно ускорения принятия решения о назначении кандидатуры Павла Шебеста на должность руководителя УДП "Укрхимтрансаммиак. Однако на его место Кабмин назначил Игоря Трегубенко - заместителя бывшего директора "Укрхимтрансаммиака" Виктора Бандюки а обвиняемого ГПУ в растрате госимущества в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).
По данным СМИ, И.Трегубенко может быть креатурой российский "Тольятиазот" .