"Безвиз" для Украины снова в зоне риска - нардеп

"Это не первый случай, когда Кабмин сопротивляется тем решениям, которые приняты на конкурсной основе. Такая же история была с руководством аэропорта "Борисполь" и рядом других предприятий. Фактически, если говорить откровенно, то это борьба за перераспределение предприятий.

Жаль, что правительство участвует в подобных соревнованиях и в таких распределениях. И это не происходит на законных основаниях ", - сказал нардеп.

Если ситуация не изменится, "безвиз" как дали, так могут и отобрать, убежден С.Каплин.

"Проведение прозрачных конкурсов относится к нашим международных обязательств, зову же, через которые мы сделали первые шаги к получению "безвиз". Если так будет происходить, то эта норма, которая была при избрании кандидатов на конкурсной основе, она будет полностью нивелирована. И это будет очередным дискредитационная фактором. И как проголосовано за "безвиз", так может быть и возврат к предыдущему статуса", - подчеркнул С.Каплин.

Напомним, победитель конкурса на директора "Укрхимтрансаммиака" Павел Шебеста четвертый месяц не может приступить к работе .

Минэкономразвития неоднократно обращалось в Кабинет министров Украины относительно ускорения принятия решения о назначении кандидатуры Павла Шебеста на должность руководителя УДП "Укрхимтрансаммиак. Однако на его место Кабмин назначил Игоря Трегубенко - заместителя бывшего директора "Укрхимтрансаммиака" Виктора Бандюки а обвиняемого ГПУ в растрате госимущества в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).

По данным СМИ, И.Трегубенко может быть креатурой российский "Тольятиазот" .