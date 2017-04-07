"Безвіз" для України знов у зоні ризику – нардеп

“Це не перший випадок, коли Кабмін пручається тим рішенням, які прийняті на конкурсній основі. Така сама історія була із керівництвом аеропорту "Бориспіль“ і низкою інших підприємств. Фактично, якщо говорити відверто, то це боротьба за перерозподіл підприємств.

Жаль, що уряд бере участь у подібних змаганнях і в таких розподілах. І це не відбувається на законних умовах”, — сказав нардеп.

Якщо ситуація не зміниться, “безвіз” як дали, так можуть і відібрати, переконаний С.Каплін.

“Проведення прозорих конкурсів належить до наших міжнародних забов’язань, зову ж таки, через які ми зробили перші кроки до отримання "безвізу". Якщо так буде відбуватися, то ця норма, яка була при обранні кандидатів на конкурсній основі, вона буде повністю нівельована. І це буде черговим дискредитаційним фактором. І як проголосовано за "безвіз", так може бути і повернення до попереднього статусу”, — наголосив С.Каплін.

Нагадаємо, переможець конкурсу на директора “Укрхімтрансаміаку” Павло Шебеста четвертий місяць не може приступити до роботи.

Мінекономрозвитку неодноразово зверталося до Кабінету міністрів України стосовно прискорення прийняття рішення щодо призначення кандидатури Павла Шебести на посаду керівника УДП “Укрхімтрансаміак. Проте на його місце Кабмін призначив Ігоря Трегубенко — заступника колишнього директора “Укрхімтрансаміаку” Віктора Бондика, звинуваченого ГПУ в розтраті держмайна в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб).

За даними ЗМІ, І.Трегубенко може бути креатурою россійського “Тольятіазот”.