Народного депутата Марьяну Безуглую отозвали с должности председателя парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Об этом сама Безуглая заявила в своем Facebook, передает УНН.

Детали

Депутат заявила, что ее сняли с должности в ответ "на правду о проблемах в ВСУ и обращения военных".

Реакцией Комитета на правду о проблемах в ВСУ и обращения военных сегодня стало голосование о моем снятии с должности председателя подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля. Тезисы: нельзя дискредитировать военное руководство, скоро комбригов будут снимать через Фейсбук и т.д - говорится в заметке Безуглой.

Она также заявила, что "комитета у нас практически не существует". Как уверяет народная избранница все "подкомитеты" в абсолютном большинстве даже не имеют заседаний, не говоря уже о решениях.

Впрочем, она добавила, что несмотря на решение об отзыве с одной из должностей, она остается заместителем председателя комитета.

Я остаюсь заместителем председателя Комитета, членом комитета и народным депутатом Украины. Дело не в визитках, дело в делах - подытожила Безуглая.

Дополнение

Народный депутат Ирина Геращенко заявила, что Безуглую отозвали по инициативе Ирины Фриз. Она также заявила, что Марьяну Безуглую не могут лишить должности заместителя главы комитета.

Что касается отзыва Безуглой с поста заместителя главы комитета, то Офис блокирует это решение и руководство ВР не выносит это постановление в зал - пояснила Геращенко.

Контекст

В последнее время народный депутат Марьяна Безуглая активно критикует военное командование.

В частности, в на днях она Марьяна Безуглая опубликовала пост с критикой действий главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в котором заявила, что он якобы согласен подписать режим прекращения огня с РФ.

Напомним,

Народный депутат Марьяна Безуглая написала заявление в Государственное бюро расследований на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она обвинила Сырского в якобы препятствовании ее депутатской деятельности.