Беспилотник обнаружил вражеский ЗРК "Оса" неподалеку от Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе снова зафиксировала размещение вооружения и военной техники оккупантов с нарушением линии отвода тяжелого вооружения. В частности, беспилотник СММ обнаружил один зенитный ракетный комплекс "Оса" (9K33) возле Заиченко неподалеку от Мариуполя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
В штабе ООС со ссылкой на данные из отчета СММ, опубликованного 6 декабря, мини-аппарат БПЛА миссии ОБСЕ, в неподконтрольном правительству Украины районе на западе от Луганска 4 декабря зафиксировал вооружение, размещенное с нарушением линий отвода.
"В частности это: один миномет (2Б-11 "Сани", 120 мм) у Долгого, один танк (T-64) вблизи Хорошего и 5 танков (четыре T-72 и один вероятно T-72) рядом с Новоселовкой", - указали в штабе.
"На следующий день (5 декабря - ред.) мини-БПЛА СММ обнаружил один зенитный ракетный комплекс (9K33) у Заиченко северо-восточнее Мариуполя, в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, 4 декабря, за линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения восточнее Донецка, как отмечается, было обнаружено 21 танк (шестнадцать T-72 и пять T-64) возле Мануйловки.
Напомним, пограничники сообщили, что оккупанты подвергли риску жизнь гражданского населения. Перед самым закрытием КПВВ они пропустили через свой блокпост одновременно большое количество автомобилей, из-за чего мирные граждане были оставлены под открытым небом, указали в ГПСУ.