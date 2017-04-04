Беспилотник снял цветущие поля Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Приход весны оживил китайские пейзажи. На многих полях распустились разноцветные цветы, что создает невероятное зрелище с высоты, передает УНН со ссылкой на ABC News.
Туристы и местные жители ежегодно весной съезжаются в город Ксиньба провинции Цзянсу на востоке Китая. Эта местность в течение многих лет славится огромными полями разноцветных цветов, которые весной создают невероятное зрелище.
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Как отмечают СМИ, в Китае государственный цветочный туризм становится все более популярным, тысячи людей приезжают на восток Китая, чтобы увидеть массовое распускание цветов.