Безпілотник відзняв квітучі поля Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Прихід весни оживив китайські пейзажі. На багатьох полях розпустилися різнокольорові квіти, що створює неймовірне видовище з висоти, передає УНН з посиланням на ABC News.
Туристи і місцеві жителі щороку навесні з'їжджаються у місто Ксіньба провінції Цзянсу на сході Китаю. Ця місцевість впродовж багатьох років славиться величезними полями різнобарвних квітів, які навесні створюють неймовірне видовище.
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Як зазначають ЗМІ, у Китаї державний квітковий туризм стає все більш популярним, тисячі людей приїжджають на схід Китаю, щоб побачити масове розпускання квітів.