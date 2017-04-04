Безпілотник відзняв квітучі поля Китаю

Туристи і місцеві жителі щороку навесні з'їжджаються у місто Ксіньба провінції Цзянсу на сході Китаю. Ця місцевість впродовж багатьох років славиться величезними полями різнобарвних квітів, які навесні створюють неймовірне видовище.

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Як зазначають ЗМІ, у Китаї державний квітковий туризм стає все більш популярним, тисячі людей приїжджають на схід Китаю, щоб побачити масове розпускання квітів.