Безосновательно вносил данные уклоняющихся в систему "Шлях": в Харькове задержали руководителя волонтерской организации
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Харькове задержали руководителя одной из волонтерских организаций, который безосновательно вносил данные людей в систему “Шлях”, что позволяет военнообязанным мужчинам выезжать за границу. О задержании сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
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“По данным следствия, руководитель волонтерской организации организовал преступную схему по незаконному пересечению границы Украины военнообязанными гражданами, которые не имеют для этого законных оснований”, — сообщили в прокуратуре.
Детали
Схему незаконного пересечения границы через систему “Шлях” организовал 35-летний харьковчанин. За внесение данных в волонтерскую систему он требовал по 2500 долларов с человека.
Оплатив услугу, “клиенты” передавали руководителю волонтерской организации копии личных документов. После чего он регистрировал их как водителей-волонтеров. Благодаря этой схеме военнообязанные мужчины получали право беспрепятственно выезжать за пределы нашего государства.
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Сейчас организатору этой сделки объявили подозрение. Инкриминируют статью об “организации и содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления советов, указаний, предоставлением средств и устранением препятствий, совершенного из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины)”.
Харьковчанину светит от семи до девяти лет тюрьмы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, и конфискация имущества.