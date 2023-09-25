Безпідставно вносив дані ухилянтів до системи “Шлях”: у Харкові затримали керівника волонтерської організації

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“За даними слідства, керівник волонтерської організації організував злочинну схему щодо незаконного перетину кордону України військовозобов’язаними громадянами, які не мають для цього законних підстав”, — повідомили у прокуратурі.

Деталі

Схему незаконного перетину кордону через систему “Шлях” організував 35-річний харків’янин. За внесення даних до волонтерської системи він вимагав по 2500 доларів з людини.

Оплативши послугу, “клієнти” передавали керівнику волонтерської організації копії особистих документів. Після чого він реєстрував їх як водіїв-волонтерів. Завдячуючи цій схемі військовозобов’язані чоловіки отримували право безперешкодно виїжджати за межі нашої держави.

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Нині організатору цієї оборудки оголосили підозру. Інкримінують статтю про “організацію та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)”.

Харків’янину світить від семи до дев’яти років тюрми, із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, та конфіскація майна.