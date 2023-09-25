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Безпідставно вносив дані ухилянтів до системи “Шлях”: у Харкові затримали керівника волонтерської організації

Безпідставно вносив дані ухилянтів до системи “Шлях”: у Харкові затримали керівника волонтерської організації

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Харкові затримали керівника однієї з волонтерських організацій, який безпідставно вносив дані людей до системи “Шлях”, що дозволяє військовозобов’язаним чоловікам виїздити за кордон. Про затримання повідомила пресслужба прокуратури області, передає УНН.

Цитата

“За даними слідства, керівник волонтерської організації організував злочинну схему щодо незаконного перетину кордону України військовозобов’язаними громадянами, які не мають для цього законних підстав”, — повідомили у прокуратурі.

Деталі

Схему незаконного перетину кордону через систему “Шлях” організував 35-річний харків’янин. За внесення даних до волонтерської системи він вимагав по 2500 доларів з людини.

Оплативши послугу, “клієнти” передавали керівнику волонтерської організації копії особистих документів. Після чого він реєстрував їх як водіїв-волонтерів. Завдячуючи цій схемі військовозобов’язані чоловіки отримували право безперешкодно виїжджати за межі нашої держави.

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Нині організатору цієї оборудки оголосили підозру. Інкримінують статтю про “організацію та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)”.

Харків’янину світить від семи до дев’яти років тюрми, із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, та конфіскація майна.

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