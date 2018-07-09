Безопасность на дорогах: Украина и ЕИБ подписали соглашение на 75 млн евро

“В рамках Двадцатого саммита “Украина — ЕС” между Украиной и Европейским инвестиционным банком подписано Финансовое соглашение Проект “Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины”, — рассказал Зубко.

Как уточнил он, проект предусматривает внедрение мероприятий, направленных:



на снижение уровня смертности, травматизма на территориях городов;



на уменьшение количества ДТП и снижения степени тяжести их последствий;



на создание безопасных условий передвижения для участников дорожного движения;



на повышение комфорта передвижения по городу для пассажиров общественного транспорта, пешеходов, велосипедистов, водителей;



на ликвидацию мест концентрации ДТП и участков с повышенной аварийностью;



на устранение системных проблем и пробелов в обеспечении безопасности дорожного движения в Украине.



Проект будет реализовываться в городах Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Киев, Каменец-Подольский.

Напомним, на обеспечение безопасности на дорогах в этом году выделено 2,6 млрд грн из всех источников.