Безпека на дорогах: Україна та ЄІБ підписали угоду на 75 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Україна та ЄІБ підписали угоду на 75 млн євро щодо підвищення безпеки доріг в українських містах. Про це у Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, передає УНН.
“В рамках Двадцятого Саміту „Україна — ЄС“ між Україною та Європейським інвестиційним банком підписано Фінансову угоду Проект „Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України”, — розповів Зубко.
Як уточнив він, проект передбачає впровадження заходів, які спрямовані:
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- на зниження рівня смертності, травматизму на територіях міст;
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- на зменшення кількості ДТП та зниження рівня тяжкості їх наслідків;
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- на створення безпечних умов пересування для учасників дорожнього руху;
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- на підвищення комфорту пересування містом для пасажирів громадського транспорту, пішоходів, велосипедистів, водіїв;
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- на ліквідацію місць концентрації ДТП та ділянок з підвищеною аварійністю;
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- на усунення системних проблем і прогалин у забезпеченні безпеки дорожнього руху в Україні.
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Проект реалізовуватимуть у містах Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Київ, Кам’янець-Подільський.
Нагадаємо, на забезпечення безпеки на дорогах на цей рік виділено 2,6 млрд грн з усіх джерел.