Безпека на дорогах: Україна та ЄІБ підписали угоду на 75 млн євро

“В рамках Двадцятого Саміту „Україна — ЄС“ між Україною та Європейським інвестиційним банком підписано Фінансову угоду Проект „Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України”, — розповів Зубко.

Як уточнив він, проект передбачає впровадження заходів, які спрямовані:



на зниження рівня смертності, травматизму на територіях міст;



на зменшення кількості ДТП та зниження рівня тяжкості їх наслідків;



на створення безпечних умов пересування для учасників дорожнього руху;



на підвищення комфорту пересування містом для пасажирів громадського транспорту, пішоходів, велосипедистів, водіїв;



на ліквідацію місць концентрації ДТП та ділянок з підвищеною аварійністю;



на усунення системних проблем і прогалин у забезпеченні безпеки дорожнього руху в Україні.



Проект реалізовуватимуть у містах Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Київ, Кам’янець-Подільський.

Нагадаємо, на забезпечення безпеки на дорогах на цей рік виділено 2,6 млрд грн з усіх джерел.