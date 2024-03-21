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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  21740 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  101090 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  115838 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  108939 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  134693 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  128334 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141834 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145376 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133537 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128416 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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20 марта 2024, 17:18  •  154549 просмотра
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20 марта 2024, 10:44  •  184990 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  284808 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Сегодня состоялось первое заседание ВСК по вопросам исследования эффективности работы органов публичной власти Киева по закрытым станциям "Киевского метрополитена". Безгин отметил, что на сегодняшнем заседании ВСК все вопросы не успели решить, поэтому будет продолжение.

политика •   •  21740 просмотра
Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

В Молдову за $6000: в Одесской области разоблачили очередную схему незаконного пересечения границы

Пограничники разоблачили преступную группу, которая переправляла нелегалов в Молдову за $6000 с человека с предоплатой $1000 через чат-бот Telegram.

Криминал и ЧП •   •  8404 просмотра
В Молдову за $6000: в Одесской области разоблачили очередную схему незаконного пересечения границы

The Hill: демократы в Конгрессе США готовы поддержать предложение по помощи Украине в кредит

Демократы в Конгрессе готовы поддержать предоставление помощи Украине в кредит, если это поможет выйти из тупика, хотя они предпочитают пакет экстренной внешней помощи в размере 60 миллиардов долларов для Украины.

Война •   •  11375 просмотра
The Hill: демократы в Конгрессе США готовы поддержать предложение по помощи Украине в кредит

Зеленский встретился с главой Военного комитета НАТО: о чем шла речь

Президент Зеленский обсудил с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Бауэром приоритетные оборонные потребности Украины, усиление координирующей роли НАТО в поддержке Украины и ожидания от предстоящего саммита НАТО во время своего визита в Украину.

Война •   •  11232 просмотра
Зеленский встретился с главой Военного комитета НАТО: о чем шла речь

РДК, легион "Свобода России" и "Сиббат" о своих недавних боевых операциях: взяли в плен около 40 российских военных

Российские добровольческие военные подразделения, состоящие из российских граждан, которые борются против путинского режима, уже более недели ведут бои в белгородской и курской областях россии, чтобы предотвратить потенциальное наступление российских войск на Украину с этого направления, нанося значительные потери российским войскам.

Война •   •  12343 просмотра
РДК, легион "Свобода России" и "Сиббат" о своих недавних боевых операциях: взяли в плен около 40 российских военных

В Херсоне взрывы: россияне атакуют с левобережья Днепра - Мрочко

Россияне атакуют город Херсон с оккупированного левого берега Днепра, вызывая взрывы и жертвы среди гражданского населения.

Война •   •  12267 просмотра
В Херсоне взрывы: россияне атакуют с левобережья Днепра - Мрочко

В США поддерживают выпуск "облигаций свободы" на 50 миллиардов долларов для Украины за счет замороженных активов рф - Bloomberg

Вашингтон поддерживает идею выпуска облигаций для Украины на сумму 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины.

Война •   •  15860 просмотра
В США поддерживают выпуск "облигаций свободы" на 50 миллиардов долларов для Украины за счет замороженных активов рф - Bloomberg

Украина обратилась в МОК из-за разрешения российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле

Украина обратилась к МОК и ITF с призывом не позволять российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе, ссылаясь на правила нейтралитета МОК, которые запрещают представительство этих стран на международных спортивных мероприятиях во время войны, которая продолжается против Украины.

спорт •   •  12241 просмотра
Украина обратилась в МОК из-за разрешения российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле

Днепропетровщина: россияне трижды атаковали Никополь с бпла, жертв нет

Российские оккупанты трижды атаковали Никополь с помощью беспилотников, но обошлось без жертв.

Война •   •  13232 просмотра
Днепропетровщина: россияне трижды атаковали Никополь с бпла, жертв нет

На Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки: 4 раненых, повреждены частные дома и авто

Российская ракетная атака на Киевскую область привела к травмированию 4 человек, повреждению 69 частных домов и уничтожению имущества, включая транспортные средства, здания и инфраструктуру.

Общество •   •  19994 просмотра
На Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки: 4 раненых, повреждены частные дома и авто