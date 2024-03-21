Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Еще несколько заседаний ВСК понадобится, чтобы пройти кейс метрополитена. Ранее апреля вряд ли завершится рассмотрение вопросов по киевскому метрополитену. Об этом журналисту УНН сообщил нардеп, председатель ВСК по вопросам исследования эффективности работы органов публичной власти Киева Виталий Безгин.

"Мы думали, рассчитывали, что за одно заседание придем к пониманию по закрытым шести станциям. Сейчас очевидно, что минимум несколько заседаний нам понадобится только, чтобы пройти кейс метрополитена. Думаю, что раньше апреля мы вряд ли завершим рассмотрение этих вопросов, но надеюсь, что это будет комплексный анализ с комплексной идентификацией причин и пониманием, что делать дальше, чтобы система не давала сбой", - рассказал Безгин.

Также Безгин объяснил, как работает ВСК.

"Есть направления деятельности. Есть деятельность, которая касается одних отраслей, есть - других. Есть вопросы градостроительства, есть вопросы инклюзии ветеранской политики. Есть члены временной специальной комиссии, которые закреплены за этими направлениями. Как только у них будут готовы кейсы, которые можно будет анализировать и делать это публично, будут имеющиеся экспертизы и все данные, то мы их будем выносить. Возможно, некоторые заседания будут посвящены сразу нескольким параллельным темам, но сейчас уже понятно, что даже 2 часа заседания - это мало", - сказал Безгин.

Кроме того, он прокомментировал вопрос Бортнической станции аэрации, которая находится в аварийном состоянии. Ведь еще в 2015 году Украина и Япония заключили соглашение о предоставлении кредита около 1 млрд долларов на реконструкцию данной станции.

"Тема Бортничей точно в приоритете. История давняя, там есть японские потенциальные партнеры, которые давно готовы инвестировать в это миллиарды. Фактически, по нашей субъективной оценке, - это саботируется со стороны Киевской городской власти. Там, если не ошибаюсь, 90% аварийности. С этим нужно что-то делать, ведь пострадают киевляне", - сказал Безгин.

Добавим

Сегодня состоялось первое заседание ВСК по вопросам исследования эффективности работы органов публичной власти Киева по закрытым станциям "Киевского метрополитена". Безгин отметил, что на сегодняшнем заседании ВСК все вопросы не успели решить, поэтому будет продолжение.

"Объективно мы сегодня не исчерпали вопрос этого кейса и продолжим. Мы сформулируем соответствующие обращения на КГГА. Я думаю, это правильно", - сказал Безгин.