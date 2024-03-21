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Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
Сегодня состоялось первое заседание ВСК по вопросам исследования эффективности работы органов публичной власти Киева по закрытым станциям "Киевского метрополитена". Безгин отметил, что на сегодняшнем заседании ВСК все вопросы не успели решить, поэтому будет продолжение.
В Молдову за $6000: в Одесской области разоблачили очередную схему незаконного пересечения границы
Пограничники разоблачили преступную группу, которая переправляла нелегалов в Молдову за $6000 с человека с предоплатой $1000 через чат-бот Telegram.
The Hill: демократы в Конгрессе США готовы поддержать предложение по помощи Украине в кредит
Демократы в Конгрессе готовы поддержать предоставление помощи Украине в кредит, если это поможет выйти из тупика, хотя они предпочитают пакет экстренной внешней помощи в размере 60 миллиардов долларов для Украины.
Зеленский встретился с главой Военного комитета НАТО: о чем шла речь
Президент Зеленский обсудил с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Бауэром приоритетные оборонные потребности Украины, усиление координирующей роли НАТО в поддержке Украины и ожидания от предстоящего саммита НАТО во время своего визита в Украину.
РДК, легион "Свобода России" и "Сиббат" о своих недавних боевых операциях: взяли в плен около 40 российских военных
Российские добровольческие военные подразделения, состоящие из российских граждан, которые борются против путинского режима, уже более недели ведут бои в белгородской и курской областях россии, чтобы предотвратить потенциальное наступление российских войск на Украину с этого направления, нанося значительные потери российским войскам.
В Херсоне взрывы: россияне атакуют с левобережья Днепра - Мрочко
Россияне атакуют город Херсон с оккупированного левого берега Днепра, вызывая взрывы и жертвы среди гражданского населения.
В США поддерживают выпуск "облигаций свободы" на 50 миллиардов долларов для Украины за счет замороженных активов рф - Bloomberg
Вашингтон поддерживает идею выпуска облигаций для Украины на сумму 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины.
Украина обратилась в МОК из-за разрешения российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле
Украина обратилась к МОК и ITF с призывом не позволять российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе, ссылаясь на правила нейтралитета МОК, которые запрещают представительство этих стран на международных спортивных мероприятиях во время войны, которая продолжается против Украины.
Днепропетровщина: россияне трижды атаковали Никополь с бпла, жертв нет
Российские оккупанты трижды атаковали Никополь с помощью беспилотников, но обошлось без жертв.
На Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки: 4 раненых, повреждены частные дома и авто
Российская ракетная атака на Киевскую область привела к травмированию 4 человек, повреждению 69 частных домов и уничтожению имущества, включая транспортные средства, здания и инфраструктуру.