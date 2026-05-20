"Без существенных прорывов": о чем договорились Си и путин, как обстоят дела с газовым проектом и что сказали по поводу Украины

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Стороны согласовали маршрут Силы Сибири 2, однако график и цены остаются открытыми. Подписано соглашение о новой железной дороге и продлен безвизовый режим.

кремль заявил в среду, что общее понимание с Китаем по их совместному газопроводу "Сила Сибири 2" достигнуто, но ключевые детали и график масштабного проекта еще требуют согласования. Также стороны выпустили совместное заявление, где есть упоминание об Украине. Об этом сообщают Reuters и BBC, пишет УНН.

Газовый проект

россия и Китай годами ведут переговоры по трубопроводу, который будет поставлять газ в Китай через Монголию из газового "сердца" россии на севере Сибири, на фоне того, как ценообразование и другие вопросы остаются нерешенными. Сейчас существует один газопровод из россии в Китай – "Сила Сибири", который транспортирует более 38 миллиардов кубических метров газа в год из восточной Сибири.

Среди документов, подписанных во время визита путина и опубликованных кремлем, не было упоминания ни о каких нефтегазовых соглашениях.

"Президент заявил во время переговоров, что в целом уже существует общее понимание основных параметров для "Силы Сибири 2", – заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков российским СМИ.

"Есть договоренность по маршруту и тому, как будет строиться проект. Некоторые детали еще требуют окончательного согласования, но в целом такое понимание уже существует", – сказал он.

Однако, по словам пескова, графика реализации газопровода не было.

Ранее кремль заявлял, что путин и Си достигли соглашения по чему-то важному в энергетике, но неясно, касалось ли это трубопровода.

Ожидается, что запланированный "Сила Сибири 2" протяженностью 2600 км будет транспортировать 50 миллиардов кубических метров газа в год в Китай через Монголию из арктических газовых месторождений Ямала.

Твердое соглашение, которое будет охватывать ценообразование и другие ключевые вопросы, остается недостижимым, что делает проект невозможным для дальнейшего развития, отмечает издание.

Во время своего визита в Китай в сентябре путин заявил, что цена на газ в системе будет базироваться на рыночной формуле, подобной той, что используется для российских поставок в Европу.

Проект приобрел новое значение для россии на фоне того, как санкции, введенные после вторжения рф в Украину, отрезали ее от большинства европейских клиентов.

Прогресс в стратегических связях

В целом же лидеры Китая и россии заявили в среду, что достигли прогресса в своих стратегических связях во время встречи в Пекине.

Си встретил путина почетным караулом и пушечным салютом в Большом зале народных собраний, а дети махали китайскими и российскими флагами. Ожидается, что наряду с официальными переговорами, Си и путин завершат день небольшой встречей за чаем.

Сразу после визита Трампа в китайскую столицу, за оптикой и результатами саммита между китайскими и российскими лидерами будут внимательно следить.

На церемонии, где лидеры председательствовали на подписании ряда двусторонних соглашений и заявлений, Си заявил, что и россия, и Китай должны противостоять "всем односторонним запугиваниям и действиям, меняющим историю".

В совместной декларации страны заявили, что попытки некоторых стран доминировать в мировых делах в духе колониальной эпохи потерпели неудачу, но мир находится под угрозой возвращения к "закону джунглей".

Относительно Украины

Относительно Украины, россия и Китай заявили, что "первопричины" конфликта должны быть устранены – фраза, заимствованная из риторики кремля, оправдывающей вторжение.

Также в ней говорится о необходимости уважать Устав ООН, что подтверждает нежелание Пекина оказывать явную поддержку войне, нарушающей международное право, пишет BBC.

Выступая на российском государственном телевидении, помощник путина по вопросам внешней политики юрий ушаков заявил, что путин и Си обсудят международные вопросы во время своей закрытой встречи за чаем позже, в частности "Украину, Иран и отношения с Соединенными Штатами".

Соглашение по железнодорожному сообщению

Как отмечает Bloomberg, россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве новой железнодорожной линии через общую границу, что является частью более широкой инициативы по расширению транспортных связей и торговли между двумя странами. Официальные лица подписали соглашение в Пекине в среду во время церемонии, на которой присутствовали Си Цзиньпин и путин.

Проект предусматривает строительство второй железнодорожной линии с китайской стандартной колеей на границе между Забайкальском на Дальнем Востоке россии и Маньчжурией во Внутренней Монголии Китая, сообщило ранее министерство транспорта россии. Ожидается, что новая линия увеличит годовую пропускную способность на 11 миллионов тонн к 2030 году или почти на 50 дополнительных пар грузовых поездов в день, заявило министерство в москве в марте.

Переход Забайкальск-Маньчжурия является самым загруженным железнодорожным пунктом пропуска на границе между россией и Китаем и важнейшей торговой артерией. Сейчас грузы приходится перегружать между российскими вагонами с более широкой колеей 1520 миллиметров и китайской стандартной колеей 1435 миллиметров.

москва использовала свою железнодорожную сеть для перенаправления значительной части своего товарного экспорта, такого как уголь и алюминий, в Китай, на фоне того, как ЕС ввел ограничения на импорт из россии, а некоторые покупатели отказались от российских материалов.

россия также увеличивает экспорт сельскохозяйственной продукции своему восточному соседу, в частности наземным транспортом. Ранее обе страны заявили о намерении увеличить объемы торговли за счет развития совместных проектов сельскохозяйственной инфраструктуры на Дальнем Востоке, включая зерновые терминалы, предприятия пищевой промышленности и маршруты поставок в Китай.

Российский экспорт кормов для животных в Китай также может получить импульс после того, как официальные лица обеих стран подписали соглашение о ветеринарных и санитарных требованиях к этой продукции во время визита путина в китайскую столицу.

Безвиз

Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года, сообщает Министерство иностранных дел Китая.

Граждане россии теперь могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней, как указывает BBC, сообщил журналистам представитель МИД страны.

россия также продолжит свою политику въезда граждан Китая без виз до конца 2027 года, о чем сообщили росСМИ со ссылкой на пресс-секретаря кремля дмитрия пескова.

Совместное заявление не содержит существенных прорывов

Как анализирует BBC, в длинном совместном заявлении Китая и рф по укреплению отношений после переговоров Си-путин "не содержится никаких признаков существенных прорывов, а скорее повторяются ранее известные позиции".

Что касается ключевого вопроса поставок российского газа, то там лишь говорится о том, что путин и Си "договорились продолжать углублять всесторонние партнерские отношения в области энергетики" и "углублять взаимовыгодное сотрудничество в областях нефти и газа, а также угля".

Как указывает BBC, Китай и россия также использовали совместное заявление саммита Си-путин, чтобы осудить запланированный США проект "Золотой купол" и перспективу запуска оружия в космос.

Кроме того, в дополнительных комментариях к совместному заявлению, опубликованному кремлем, Китай и россия призвали страны прекратить "одностороннее" вмешательство в международную торговлю и цепочки поставок – очевидный намек на закрытие Ормузского пролива.

В заявлении также осуждаются различные формы военных авантюр во всем мире и, очевидно, содержатся ссылки на действия Соединенных Штатов в Иране и Венесуэле в течение последних шести месяцев, указывает BBC.

Другие заявления

россия надеется оснастить свою флагманскую модель искусственного интеллекта GigaChat чипами китайского производства, заявил генеральный директор "сбербанка" во время визита путина в Китай.

"Мы надеемся, что сможем использовать китайские микрочипы для GigaChat", – сказал генеральный директор герман греф государственному вещателю.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков не исключил встречи путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае в ноябре.

Юлия Шрамко

