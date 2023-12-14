"Без предварительных условий шансов начать переговоры нет": Орбан перед саммитом ЕС не проявил готовности идти на компромисс по Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается противником начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, настаивая на невыполнении трех из семи предварительных условий
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не проявил никаких признаков готовности идти на компромисс в вопросе о вступлении Украины в ЕС, прибыв на саммит в четверг утром, сообщает Politico, пишет УНН.
"Если вы не выполнили предварительные условия, шансов начать переговоры нет", - заявил он журналистам.
"Но с Грузией все в порядке, все сделано", - сказал он со смехом.
Издание отмечает, что венгерский лидер решительно выступает против начала переговоров о вступлении Украины, несмотря на многочисленные попытки лидеров ЕС повлиять на его мнение. В четверг он сказал, что Украина все еще должна выполнить три из семи предварительных условий, выдвинутых Европейской комиссией, и что переговоры не могут начаться, пока они этого не сделают.
"Расширение - это не теоретический вопрос. Это основанный на заслугах, юридически детализированный процесс, который имеет предварительные условия", - сказал Орбан.
"Мы должны вернуться позже, вернуться к этому вопросу, когда (предварительные условия) будут выполнены украинцами", - сказал он перед тем, как уйти.
Напомним
Президент Европейского совета Шарль Мишель, как сообщалось, должен был встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, "чтобы попытаться найти путь вперед" утром перед саммитом ЕС, где позиция Будапешта рассматривается как главное потенциальное препятствие для решений по Украине.
Во время сегодняшней встречи лидеров ЕС все глаза будут прикованы к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который перед встречей лидеров угрожал сорвать саммит. В двух письмах к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и в публичных комментариях Орбан выразил несогласие относительно ожидаемых решений по долгосрочному пакету помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, а также относительно открытия дверей для будущего членства в ЕС.
"Без предварительных условий шансов начать переговоры нет": Орбан перед саммитом ЕС не проявил готовности идти на компромисс по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается противником начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, настаивая на невыполнении трех из семи предварительных условий.
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