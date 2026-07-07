Без контроля над миграцией и энергетикой Европа может потерять свое будущее - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европе необходимо уделять больше внимания вопросам миграции и энергетической безопасности, иначе она рискует потерять свое будущее. Об этом он сказал во время общения с журналистами на полях саммита НАТО, передает УНН.

Детали

"Европа сегодня сильно отличается от той, какой была 20 лет назад. И ей стоит быть очень осторожной с миграцией и энергетикой.

Если не контролировать эти две вещи, то Европы, какой мы ее знаем, больше не будет", – заявил Трамп.

Рютте: удары Украины по энергетической и оборонной инфраструктуре рф наносят серьезный ущерб российской экономике