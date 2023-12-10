Без дальнейшей помощи мир "просто позволит нам умереть" - Зеленская

Первая леди Украины Зеленская подчеркнула, что замедление оказания помощи Украине представляет "смертельную опасность". Об этом она заявила в интервью BBC, пишет УНН.

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Это заявление она сделала на фоне того, что сенаторы-республиканцы в Конгрессе США заблокировали ключевой законопроект о помощи Украине, и после первой за несколько месяцев ракетной атаки на Киев несколько месяцев ракетной атаки на Киев.

Нам очень нужна помощь. Проще говоря, мы не можем устать от этой ситуации, потому что если мы это сделаем, мы умрем. И если мир устанет, они просто позволят нам умереть, - подчеркнула Зеленская.

Первая леди Украины подчеркнула, что украинцам очень больно видеть, как на Западе угасает "страстная готовность помочь".

Для нас это вопрос жизни - сказала она.

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