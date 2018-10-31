Beverage Trading Company сменил директора
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Одна из крупнейших компаний на алкогольном рынке Украины ООО "Беверидж Трейдинг Компани" изменила генерального директора, передает УНН.
С 26 октября 2018 на должность директора ООО "Беверидж Трейдинг Компани" вместо Ивушкиной Ольги Олеговны предназначен Ковалевич Алексей Федорович.
По словам нового главы компании, у "Беверидж Трейдинг Компани" очень амбициозные планы по дальнейшему развитию.
Он отметил, что рынок водки в Украине показывает сегодня негативную динамику, и в таких условиях производителям надо искать новые пути развития и позиционирования себя на рынке.
"Бороться за потребителя становится все труднее. Но у нас очень амбициозные планы по развитию и по увеличению долю рынка наших брендов", - отметил Ковалевич.
Напомним, компания ООО "Беверидж Трейдинг Компани" является производителем и дистрибьютором брендов "Medoff", "Arctica", "Наша Марка", "Естественная коллекция", "Коктебель", "Felicitas", "Longmixer".