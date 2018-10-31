Beverage Trading Company змінив директора
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Одна з найбільших компаній на алкогольному ринку України ТОВ "Беверидж Трейдинг Компані" змінила генерального директора, передає УНН.
З 26 жовтня 2018 року на посаду директора ТОВ “Беверидж Трейдинг Компані” замість Івушкіної Ольги Олегівни призначений Ковалевич Олексій Федорович.
За словами нового очільника компанії, у “Беверидж Трейдинг Компані” дуже амбітні плани щодо подальшого розвитку.
Він зазначив, що ринок горілки в Україні показує сьогодні негативну динаміку, і в таких умовах виробникам треба шукати нові шляхи розвитку та позиціонування себе на ринку.
“Боротися за споживача стає все важче. Але у нас дуже амбітні плани з розвитку та з збільшення частку ринку наших брендів», - зауважив Ковалевич.
Нагадаємо, компанія ТОВ “Беверидж Трейдинг Компані” є виробником і дистриб’ютором брендів “Medoff”, “Arctica”, “Наша Марка”, “Природна колекція”, “Коктебель”, “Felicitas”, “Longmixer”.