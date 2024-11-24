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Беспилотники атаковали нефтебазу в калуге - росСМИ

Беспилотники атаковали нефтебазу в калуге - росСМИ

Киев  •  УНН

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Шесть дронов атаковали нефтебазу «Роснефти» в калуге, повредив пустые резервуары. В курской области рф также сообщили об атаке 27 дронов и 2 ракет.

В пятницу, 22 ноября, беспилотники атаковали нефтебазу "Роснефти" в калуге. Шесть дронов упали на территорию, в результате чего было повреждено несколько пустых нефтяных резервуаров. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Как пишут росСМИ, атака беспилотников 22 ноября пришлась на нефтебазу "Роснефти" в калуге. На территорию упали и взорвались шесть дронов.

В результате этого было повреждено несколько пустых нефтяных резервуаров. Непосредственно топливо не было повреждено.

Напомним,

Губернатор курской области рф алексей смирнов заявил, что в ночь на 24 ноября регион якобы атаковали две ракеты и 27 дронов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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