Беспилотники атаковали нефтебазу в калуге - росСМИ
Киев • УНН
Шесть дронов атаковали нефтебазу «Роснефти» в калуге, повредив пустые резервуары. В курской области рф также сообщили об атаке 27 дронов и 2 ракет.
В пятницу, 22 ноября, беспилотники атаковали нефтебазу "Роснефти" в калуге. Шесть дронов упали на территорию, в результате чего было повреждено несколько пустых нефтяных резервуаров. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Как пишут росСМИ, атака беспилотников 22 ноября пришлась на нефтебазу "Роснефти" в калуге. На территорию упали и взорвались шесть дронов.
В результате этого было повреждено несколько пустых нефтяных резервуаров. Непосредственно топливо не было повреждено.
Напомним,
Губернатор курской области рф алексей смирнов заявил, что в ночь на 24 ноября регион якобы атаковали две ракеты и 27 дронов.