Краснянское водохранилище на Луганщине претерпело катастрофические последствия из-за бесхозяйственности российской оккупационной власти. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что за более чем десять лет, с тех пор как Краснянское водохранилище оказалось под российской оккупацией, состояние этого жизненно стратегического объекта трудно назвать даже критическим. Плотина водохранилища полностью заросла деревьями и кустами. Большинство плит крепления откосов береговой линии разрушены. Донный водоспуск, установленный на шахтном водосбросе, в нерабочем состоянии, приводы шиберов отсутствуют.

И это при том, что сегодня на временно оккупированных территориях Луганщины катастрофическая нехватка воды. В лучшем случае жителям ее подают по несколько часов в сутки.

В конце концов, бесхозяйственность оккупационной российской власти довела до того, что люди не имеют элементарного и жизненно необходимого блага - воды. Так сказать "на лицо" все прелести "русского мира", - говорится в сообщении.

Напомним

Из-за преступной деятельности путинских властей во временно оккупированной Донецкой области состояние местных водоемов достигает критического уровня в результате загрязнения воды, вызванного стихийным закрытием шахт, сбросом загрязненной промышленной воды и неправильным управлением утилизацией мусора.