На окупованій Донеччині стан місцевих водойм сягає критичного рівня: одна з причин - стихійне закриття шахт
Київ • УНН
Через злочинну діяльність путінської влади в тимчасово окупованій Донецькій області стан місцевих водойм досягає критичного рівня в результаті забруднення води, викликаного стихійним закриттям шахт, скиданням забрудненої промислової води і неправильним управлінням утилізацією сміття.
Через злочинну діяльність путінської влади на тимчасово окупованій Донеччині стан місцевих водойм сягає критичного рівня, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
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За даними Центру, через стихійне закриття шахт практично уся вода регіону є забруднена. Адже цей процес спричинив викид забрудненої технічної води у грунт і зараження тяжкими металами усього довкілля.
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"Але не одними шахтами. Безгосподарність окупантів та колаборантів призвела до сміттєвого колапсу. Сотні, а то й тисячі стихійних сміттєзвалищ тільки загострили проблему із забрудненням води. Втім це не зупиняє окупаційну владу разом із колаборантами впроваджувати у життя кремлівський проект – зробити Донбас смітником росії", - йдеться у повідомленні.
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