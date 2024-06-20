Киев • УНН
Из-за преступной деятельности путинских властей во временно оккупированной Донецкой области состояние местных водоемов достигает критического уровня в результате загрязнения воды, вызванного стихийным закрытием шахт, сбросом загрязненной промышленной воды и неправильным управлением утилизацией мусора.
Из-за преступной деятельности путинских властей на временно оккупированной Донетчине состояние местных водоемов достигает критического уровня, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
По данным Центра, из-за стихийного закрытия шахт практически вся вода региона загрязнена. Ведь этот процесс вызвал выброс загрязненной технической воды в почву и заражение тяжелыми металлами всей окружающей среды.
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"Но не одними шахтами. Бесхозяйственность оккупантов и коллаборантов привела к мусорному коллапсу. Сотни, а то и тысячи стихийных свалок только обострили проблему с загрязнением воды. Впрочем, это не останавливает оккупационные власти вместе с коллаборантами внедрять в жизнь кремлевский проект – сделать Донбасс помойкой россии", - говорится в сообщении.
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