Захватчики используют труд несовершеннолетних на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления

российские оккупанты используют труд несовершеннолетних на временно оккупированных территориях, принудительно-добровольно отправляя на стройки, поля и санитарами в медучреждения. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

14 трудовых отрядов для работы на стройках организовали на Донбассе. Состоят они из детей и молодежи, которые в течение летнего периода будут работать в разных регионах рф, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что участие в таких летних "развлечениях" стало принудительно-добровольным. Кремлевские кураторы поставили план для местных оккупационных администраций - организовать и обеспечить не менее тысячи юных "добровольцев".

Кроме строительства, девушки и ребята будут привлекаться к обработке полей. А еще придется работать санитарами в медицинских учреждениях.

Напомним

россияне планируют этим летом провести в оккупированных городах Украины молодежный форум под названием "Юг молодой", целью которого является идеологическая обработка местной молодежи с помощью кремлевской пропаганды и псевдоинтеллектуальных выступлений.