Захватчики используют труд несовершеннолетних на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
российские оккупанты принудительно отправляют несовершеннолетних с оккупированных территорий Украины работать на стройках, в полях, медсестрами в медицинских учреждениях россии.
российские оккупанты используют труд несовершеннолетних на временно оккупированных территориях, принудительно-добровольно отправляя на стройки, поля и санитарами в медучреждения. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
14 трудовых отрядов для работы на стройках организовали на Донбассе. Состоят они из детей и молодежи, которые в течение летнего периода будут работать в разных регионах рф,
Детали
Отмечается, что участие в таких летних "развлечениях" стало принудительно-добровольным. Кремлевские кураторы поставили план для местных оккупационных администраций - организовать и обеспечить не менее тысячи юных "добровольцев".
Кроме строительства, девушки и ребята будут привлекаться к обработке полей. А еще придется работать санитарами в медицинских учреждениях.
Напомним
россияне планируют этим летом провести в оккупированных городах Украины молодежный форум под названием "Юг молодой", целью которого является идеологическая обработка местной молодежи с помощью кремлевской пропаганды и псевдоинтеллектуальных выступлений.