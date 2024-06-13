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Загарбники використовують працю неповнолітніх на окупованих територіях України - Центр нацспротиву

Загарбники використовують працю неповнолітніх на окупованих територіях України - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 20338 перегляди

російські окупанти примусово відправляють неповнолітніх з окупованих територій України працювати на будівництвах, в полях, медсестрами в медичних установах росії.

російські окупанти використовують працю неповнолітніх на тимчасово окупованих територіях, примусово-добровільно відправляючи на будівництва, поля та санітарами в медзаклади. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву, пише УНН.

14 трудових загонів для роботи на будівництвах організували на Донбасі. Складаються вони із дітей та молоді, які впродовж літнього періоду працюватимуть у різних регіонах рф,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що участь у таких літніх "розвагах" стала примусово-добровільною. Кремлівські куратори поставили план для місцевих окупаційних адміністрацій – організувати та забезпечити щонайменше тисячу юних "добровольців".

Окрім будівництва, дівчата та хлопці будуть залучатися до обробки полів. А ще доведеться працювати санітарами у медичних закладах.

Нагадаємо

росіяни планують цього літа провести в окупованих містах України молодіжний форум під назвою "Південь молодий", метою якого є ідеологічна обробка місцевої молоді за допомогою кремлівської пропаганди та псевдоінтелектуальних виступів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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