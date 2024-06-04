росіяни проведуть пропагандистський форум для української молоді на окупованому півдні - Центр нацспротиву
Київ • УНН
росіяни планують цього літа провести в окупованих містах України молодіжний форум під назвою "Південь молодий", метою якого є ідеологічна обробка місцевої молоді за допомогою кремлівської пропаганди та псевдоінтелектуальних виступів.
Влітку росіяни хочуть провести ще один форум для молоді на окупованій території України. Про це розповіли у Центрі національного спротиву, передає УНН.
Деталі
У Спротиві прояснюють, розробили мережу псевдомолодіжних рухів, які контрольовані кремлем і є частиною російської пропаганди.
В ці рухи заманюють місцеву молодь, обіцяючи полегшення навчального процесу, матеріальні блага та уникнення проблем у разі відмови. Відповідальними за мережу є гауляйтери, та "волонтери" з рф.
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Цього літа на ТОТ Запоріжжя, у Бердянську росіяни мають провести молодіжний форум "південь молодий" – організації, яка копіює радянську систему комсомолу й виховує майбутню номенклатуру партії
Зазначається, що на форум кожен регіон має відрядити "волонтерів" згідно з планом затвердженим у кремлі. Для учасників будуть виступи псевдоінтелектуалів з орбіти кремля, та інших "лідерів думок".
Нагадаємо
У Центрі національного спротиву заявили, що рф планує відправити понад 12 000 українських дітей з окупованої Луганської області до пропагандистських таборів у росії для "перевиховання".