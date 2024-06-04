Летом россияне хотят провести еще один форум для молодежи на оккупированной территории Украины. Об этом рассказали в центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В сопротивлении проясняют, разработали сеть псевдо молодежных движений, которые контролируемые кремлем и являются частью российской пропаганды.

В эти движения заманивают местную молодежь, обещая облегчение учебного процесса, материальные блага и избегание проблем в случае отказа. Ответственными за сеть являются гауляйтеры, и" волонтеры " из рф.

Оккупанты планируют депортировать десятки тысяч украинских детей в рф в течение лета - ISW

Этим летом на ТОТ Запорожье, в Бердянске россияне должны провести молодежный форум " юг молодой – - организации, которая копирует советскую систему комсомола и воспитывает будущую номенклатуру партии - заявили в центре национального сопротивления.

Отмечается, что на форум каждый регион должен командировать "волонтеров" согласно плану утвержденному в Кремле. Для участников будут выступления псевдо интеллектуалов с орбиты кремля, и других "лидеров мнений".

Напомним

В центре национального сопротивления заявили, что рф планирует отправить более 12 000 украинских детей из оккупированной Луганской области в пропагандистские лагеря в России для "перевоспитания".