россияне проведут пропагандистский форум для украинской молодежи на оккупированном юге - Центр нацсопротивления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
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В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

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"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

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Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
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Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

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Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  100829 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  70058 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

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Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
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Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115320 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

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россияне планируют этим летом провести в оккупированных городах Украины молодежный форум под названием "Юг молодой", целью которого является идеологическая обработка местной молодежи с помощью кремлевской пропаганды и псевдоинтеллектуальных выступлений.

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российские хакеры распространяют дипфейки об Олимпиаде в Париже. В Украине предполагают - информатики могут стать интенсивнее

Хакерская группа Storm-1679 с помощью ИИ создала полнометражный фильм под названием «Падение Олимпийских игр», в котором использовали дипфейк Тома Круза. Лента демонстрирует пренебрежительное отношение к руководству Международного олимпийского комитета.

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российские хакеры распространяют дипфейки об Олимпиаде в Париже. В Украине предполагают - информатики могут стать интенсивнее

Переселенцы смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество, которое находится на оккупированной территории: законопроект прошел первое чтение

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который позволит переселенцам получить компенсацию за уничтоженное имущество, которое находится на оккупированной территории.

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Правительство продлило действие паспортного сервиса государственного предприятия "Документ" для украинцев за рубежом еще на 6 месяцев в связи с его социальной значимостью.

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Киев возвращается к плановым отключениям электроэнергии после аварийных отключений.

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Великобритания и Латвия объявили тендер на закупку FPV-дронов для Украины

Великобритания и Латвия объявили тендер на закупку беспилотников от западных производителей для поставок в Украину в рамках коалиции по созданию возможностей беспилотных летательных аппаратов.

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На Полтавщине ликвидировали мощный канал сбыта наркотиков: к деятельности преступной группы могут быть причастны правоохранители

Полиция ликвидировала мощный межрегиональный канал сбыта наркотиков в Полтавской области, ежемесячная прибыль от продажи различных наркотиков онлайн в нескольких регионах превышала полмиллиона гривен.

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На Полтавщине ликвидировали мощный канал сбыта наркотиков: к деятельности преступной группы могут быть причастны правоохранители

В КГГА проводятся обыски - СМИ

По сообщениям СМИ, в здании Киевской городской государственной администрации проводится обыск. О том, у кого именно происходят обыски, не сообщаются.

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В КГГА проводятся обыски - СМИ

Зеленский внес на рассмотрение Рады ратификацию соглашения для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро

Зеленский внес в парламент ратификацию рамочного соглашения между Украиной и ЕС о финансировании в рамках программы Ukraine Facility на 50 миллиардов евро.

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Зеленский внес на рассмотрение Рады ратификацию соглашения для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро