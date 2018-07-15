Берлин предостерег Трампа от вредных сделок по Путиным

“Односторонние сделки в ущерб собственным партерам нанесут в конечном итоге вреда и самим США”, — сказал министр.

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В то же время он подчеркнул, что Берлин хорошо относится к диалогам между Москвой и Вашингтоном. “Мы всегда говорили, что нам нужен диалог с Россией. Вот почему хорошо, когда Вашингтон и Москва разговаривают друг с другом. Было бы шагом вперед, если бы эта встреча также дала импульсы для ядерного разоружения”, — добавил он.

Напомним, саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.