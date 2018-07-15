Берлін застеріг Трампа від шкідливих угод зі Путіним

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини Хайко Маас у бесіді з виданням Bild am Sonntag попередив, що односторонні домовленості президента США Дональда Трампа на майбутній зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним у збиток європейським партнерам вдарять і по самим Штатам. Анонс матеріалу видання опублікувало в ніч на неділю на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.

“Односторонні угоди на шкоду власним партерам завдадуть у кінцевому підсумку шкоди і самим США”, — сказав міністр.

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Водночас він наголосив, що Берлін добре ставиться до діалогів між Москвою і Вашингтоном. “Ми завжди говорили, що нам потрібен діалог зі Росією. Ось чому добре, коли Вашингтон і Москва розмовляють один з одним. Було б кроком вперед, якби ця зустріч також дала імпульси для ядерного роззброєння”, — додав він.

Нагадаємо, саміт президентів РФ і США пройде 16 липня в Гельсінкі. Путін і Трамп у перший раз провели переговори 7 липня 2017 року на полях саміту Групи двадцяти у Гамбурзі. В листопаді того ж року на саміті АТЕС у В’єтнамі повноцінної двосторонньої зустрічі лідерів не відбулося, проте Путін і Трамп поспілкувалися в кулуарах форуму і схвалили спільну заяву щодо Сирії.

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