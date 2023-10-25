Берлин получил 30 заявок бизнеса по инвестированию в украинскую экономику: Шмыгаль говорит, идет работа над гарантиями
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Усиление экономического сотрудничества и гарантии для инвесторов обсудили во время встречи в Берлине Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-канцлер - федеральный министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, сообщил сам глава правительства в соцсети X, пишет УНН.
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"Усиление экономического сотрудничества между Украиной и Германией обсудили с Робертом Хабеком. Активизируем инструменты экспортного кредитования и совместные проекты. Работаем над гарантиями для инвесторов. Поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины", - написал Шмыгаль.
Детали
Как сообщили в пресс-службе правительства, стороны затронули вопрос поддержки частного сектора.
"Правительство оказывает активную помощь нашим экспортерам, которые готовы вести бизнес с Германией. Должны активизировать инструменты экспортного кредитования, которые принесут общую выгоду как немецкому, так и украинскому бизнесу. Важным и актуальным вопросом остаются гарантии от правительства ФРГ для немецких инвесторов в Украине", - отметил Шмыгаль.
Как сообщил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, которого цитируют в украинском правительстве, "сейчас в правительство ФРГ поступило 30 заявок от компаний, которые хотят инвестировать в украинскую экономику".
Участники встречи также обсудили сотрудничество в сфере модернизации украинских производств и совместные проекты в области энергетики. Украинская сторона озвучила потребности в технике для восстановления энергетической системы Украины.