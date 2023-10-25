Берлин получил 30 заявок бизнеса по инвестированию в украинскую экономику: Шмыгаль говорит, идет работа над гарантиями

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 7256 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 60786 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 37690 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 60958 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 183798 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 67804 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 118164 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 166820 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154784 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155308 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 79655 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 83239 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 78202 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 111978 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 45035 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 60753 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 112554 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 183755 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 259566 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 311431 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 9838 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 45443 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 52903 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 51539 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 64196 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Берлин получил 30 заявок бизнеса по инвестированию в украинскую экономику: Шмыгаль говорит, идет работа над гарантиями

Киев • УНН

 • 133253 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Усиление экономического сотрудничества и гарантии для инвесторов обсудили во время встречи в Берлине Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-канцлер - федеральный министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, сообщил сам глава правительства в соцсети X, пишет УНН.

Берлин получил 30 заявок бизнеса по инвестированию в украинскую экономику: Шмыгаль говорит, идет работа над гарантиями

Цитата

"Усиление экономического сотрудничества между Украиной и Германией обсудили с Робертом Хабеком. Активизируем инструменты экспортного кредитования и совместные проекты. Работаем над гарантиями для инвесторов. Поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины", - написал Шмыгаль.

Детали

Как сообщили в пресс-службе правительства, стороны затронули вопрос поддержки частного сектора.

"Правительство оказывает активную помощь нашим экспортерам, которые готовы вести бизнес с Германией. Должны активизировать инструменты экспортного кредитования, которые принесут общую выгоду как немецкому, так и украинскому бизнесу. Важным и актуальным вопросом остаются гарантии от правительства ФРГ для немецких инвесторов в Украине", - отметил Шмыгаль.

Как сообщил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, которого цитируют в украинском правительстве, "сейчас в правительство ФРГ поступило 30 заявок от компаний, которые хотят инвестировать в украинскую экономику".

Участники встречи также обсудили сотрудничество в сфере модернизации украинских производств и совместные проекты в области энергетики. Украинская сторона озвучила потребности в технике для восстановления энергетической системы Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23