Берлін отримав 30 заявок бізнесу щодо інвестування в українську економіку: Шмигаль каже, іде робота над гарантіями
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Посилення економічної співпраці та гарантії для інвесторів обговорили під час зустрічі в Берліні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та віце-канцлер - федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек, повідомив сам очільник уряду у соцмережі X, пише УНН.
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"Посилення економічної співпраці між Україною та Німеччиною обговорили з Робертом Габеком. Активізуємо інструменти експортного кредитування та спільні проєкти. Працюємо над гарантіями для інвесторів. Подякував за всебічну підтримку України", - написав Шмигаль.
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Як повідомили у пресслужбі уряду, сторони торкнулися питання підтримки приватного сектора.
"Уряд надає активну допомогу нашим експортерам, які готові вести бізнес з Німеччиною. Маємо активізувати інструменти експортного кредитування, які принесуть спільну вигоду як німецькому, так і українському бізнесу. Важливим та актуальним питанням залишаються гарантії від уряду ФРН для німецьких інвесторів в Україні", - зазначив Шмигаль.
Як повідомив віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, якого цитують в українському уряді, "наразі до уряду ФРН надійшло 30 заявок від компаній, які хочуть інвестувати в українську економіку".
Учасники зустрічі також обговорили співпрацю у сфері модернізації українських виробництв та спільні проекти в галузі енергетики. Українська сторона озвучила потреби в техніці для відновлення енергетичної системи України.