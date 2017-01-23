Берлин не обиделся через "первенство" Т.Мей для встречи с Д.Трампом

"Всему свое время", - отметил он.

По его словам, федеральное правительство Германии находится на "очень, очень ранних этапах" налаживание контактов с новой американской администрацией.

В то же время в ФРГ раздаются призывы как можно скорейшей встречи А.Меркель с А.Трампом, о чем в частности заявил председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер. "Лучше, если бы канцлеркак можно скорее, желательно на этой неделе отправилась в Вашингтон на переговоры с Трампом", - сказал он.

По мнению К.Линднера, новому президенту США нужен партнер для диалога в Европе, на роль которого идеально подходит А.Меркель.

Впрочем, первым зарубежным гостем Д.Трампа станет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй . Она уже пообещала говорить с президентом США максимально откровенно и поднять в частности вопросы прав женщин и международных торговых и оборонных соглашениях.

Берлин, в свою очередь, отверг предположение, что "первенство" Т.Мей стала оскорблением для Германии. Ш.Зайберт отметил, что "Лондон и Вашингтон всегда имели тесные связи, а переговоры нужны Великобритании в частности через Brexit".