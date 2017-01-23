Берлін не образився через "першість" Т.Мей для зустрічі з Д.Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Термін зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель із президентом США Дональдом Трампом ще не призначено, при цьому Берлін не образився через те, що першим закордонним гостем Д.Трампа стане британський прем'єр Тереза Мей. Про це у понеділок заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Усьому свій час", - зауважив він.
З його слів, федеральний уряд Німеччини перебуває на "дуже, дуже ранніх етапах" налагодження контактів із новою американською адміністрацією.
Водночас у ФРН лунають заклики до що як найшвидшої зустрічі А.Меркель із А.Трампом, про що зокрема заявив голова Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер. "Найкраще, коли б канцлерка якнайскоріше, бажано цього тижня відправилася до Вашингтона на переговори з Трампом", - сказав він.
На думку К.Лінднера, новому президентові США потрібен партнер для діалогу в Європі, на роль якого ідеально пасує А.Меркель.
Утім, першим закордонним гостем Д.Трампа стане прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. Вона уже пообіцяла говорити з президентом США максимально відверто та порушити зокрема питання прав жінок та міжнародних торговельних та оборонних угод.
Берлін, у свою чергу, відкинув припущення, що "першість" Т.Мей стала образою для Німеччини. Ш.Зайберт відзначив, що "Лондон і Вашингтон завжди мали тісні зв'язки, а переговори потрібні Великій Британії зокрема через Brexit".