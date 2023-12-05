ЕС не может разрешить "серые зоны" в Европе: Бербок поддержала принятие Балканских государств в Евросоюз
Киев • УНН
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что присоединение Западных Балкан к ЕС усилит безопасность Европы перед лицом российской агрессии, подчеркнув, что ЕС нуждается в быстром единстве и действиях.
Принятие государств Западных Балкан в Евросоюз станет важным вкладом в безопасность Европы из-за постоянной агрессивной политики РФ. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
Детали
Перед началом визита в Словению Бербок заявила, что из-за империализма России в центре Европы, ЕС не может позволить себе оставлять страны в "серых зонах".
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Страны Западных Балкан полностью соответствуют нашему Европейскому Союзу. Это не пустые слова, а в наших собственных интересах безопасности
Она также отметила, что в современном мире странам нужно единство Евросоюза, который способен действовать быстро и решительно и вместе с тем "останется якорем безопасности для всех нас в Европе"
Дополнение
Глава МИД Германии признала, что некоторым странам необходимо завершить ряд реформ для вступления в Европейский Союз.
В то же время ЕС должен сдержать свое слово и предпринять следующие шаги в процессе расширения, как только будут выполнены все условия
Справочно
В Евросоюз хотят вступить все шесть стран Западных Балкан, однако они находятся на разных этапах процесса. Некоторые из стран ждут вступления в ЕС уже несколько десятилетий.
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В частности, переговоры о вступлении начаты с Сербией, Северной Македонией, Черногорией и Албанией. Босния и Герцеговина получила статус кандидата на вступление в декабре 2022 года. Республика Косово, которая стала независимым государством в 2008 году, однако до сих пор не признана несколькими странами-членами ЕС, также рассматривается как "потенциальный кандидат" на вступление в Евросоюз.
Напомним
Послы ЕС будут обсуждать потенциальное членство Украины в ЕС, начиная с этого вторника, а 14-15 декабря состоится саммит, на котором будет принято решение.
ЕС не может разрешить "серые зоны" в Европе: Бербок поддержала принятие Балканских государств в Евросоюз
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что присоединение Западных Балкан к ЕС усилит безопасность Европы перед лицом российской агрессии, подчеркнув, что ЕС нуждается в быстром единстве и действиях.
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