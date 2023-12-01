Бербок на встрече ОБСЕ, куда также пригласили лаврова, требовала от путина остановить войну

Глава МИД Германии Анналена Бербок на заседании ОБСЕ, где присутствовал министр иностранных дел россии сергей лавров, призвала остановить войну, которую рф развязала в Украине. Об этом сообщили Вild, пишет УНН.

Остановите неописуемые страдания, которые вы приносите миллионам людей... россия должна придерживаться основных принципов ОБСЕ, вывести свои войска и подтвердить свою приверженность миру. Нет необходимости в переговорах и точно нет необходимости в уступках со стороны Украины - сказала Бербок.

Детали

На конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе которая сегодня проходит в Скопье - столице Северной Македонии Анна Бербок раскритиковала террористические действия рф в Украине. Однако во время заявлений Лаврова в зале не было. Бербок отметила, что глава российского МИДа появляется в зале только тогда, когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других.

Напомним

Несколько стран, включая Украину и три страны Балтии, не участвуют во встрече ОБСЕ из-за разрешения на участие министра иностранных дел россии сергея лаврова.

Однако Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что министру иностранных дел России было разрешено на саммите ОБСЕ непосредственно услышать критику ЕС действий россии.

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