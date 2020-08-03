Бенедикт XVI заболел после поездки в Германию

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 97400 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104307 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130289 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109359 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129633 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101776 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102491 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104346 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102023 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101525 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Бенедикт XVI заболел после поездки в Германию

Бенедикт XVI заболел после поездки в Германию

Киев  •  УНН

 • 15561 просмотра

КИЕВ, 3 августа. УНН. Бывший Папа Римский Бенедикт XVI тяжело заболел после посещения Германии. Он уже написал духовное завещание и определил будущее место своего захоронения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"В июне бывший Папа Римский был в Регенсбурге у брата, который через несколько дней после этого скончался. По возвращению в Ватикан Бенедикт XVI заболел рожистым воспалением лица", - говорится в сообщении.

Также говорится, что 1 августа журналисты встречались с Бенедиктом XVI в Ватикане и несмотря на болезнь, он был оптимистично настроен. Согласно словам журналистов, бывший понтифик уже составил духовное завещание, которое будет опубликовано после его смерти.

"Кроме того, он определил как свое будущее место захоронения прежнюю гробницу Иоанна Павла II в крипте святого Петра. Мощи предшественника Бенедикта XVI сейчас находятся в Соборе Святого Петра", - говорится в сообщении.

Напомним, бывший Папа Римский Бенедикт XVI просил убрать свое имя из обложки книги о целибате. В ней выражено несогласие с Папой Франциском.

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