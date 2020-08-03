Бенедикт XVI заболел после поездки в Германию
Киев • УНН
КИЕВ, 3 августа. УНН. Бывший Папа Римский Бенедикт XVI тяжело заболел после посещения Германии. Он уже написал духовное завещание и определил будущее место своего захоронения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"В июне бывший Папа Римский был в Регенсбурге у брата, который через несколько дней после этого скончался. По возвращению в Ватикан Бенедикт XVI заболел рожистым воспалением лица", - говорится в сообщении.
Также говорится, что 1 августа журналисты встречались с Бенедиктом XVI в Ватикане и несмотря на болезнь, он был оптимистично настроен. Согласно словам журналистов, бывший понтифик уже составил духовное завещание, которое будет опубликовано после его смерти.
"Кроме того, он определил как свое будущее место захоронения прежнюю гробницу Иоанна Павла II в крипте святого Петра. Мощи предшественника Бенедикта XVI сейчас находятся в Соборе Святого Петра", - говорится в сообщении.
Напомним, бывший Папа Римский Бенедикт XVI просил убрать свое имя из обложки книги о целибате. В ней выражено несогласие с Папой Франциском.