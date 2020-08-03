Бенедикт XVI захворів після поїздки до Німеччини

"У червні колишній Папа Римський був у Регенсбурзі у брата, який через кілька днів після цього помер. По поверненню до Ватикану Бенедикт XVI захворів на бешихове запалення обличчя", - йдеться у повідомленні.

Також йдеться про те, що 1 серпня журналісти зустрічалися з Бенедиктом XVI у Ватикані і не дивлячись на хворобу, він був оптимістично налаштований. Згідно слів журналістів, колишній понтифік вже склав духовний заповіт, який буде опубліковано після його смерті.

"Крім того, він визначив як своє майбутнє місце поховання колишню гробницю Іоанна Павла II у крипті святого Петра. Мощі попередника Бенедикта XVI зараз знаходяться у Соборі Святого Петра", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній Папа Римський Бенедикт XVI просив прибрати своє ім'я з обкладинки книги про целібат. У ній виражено незгоду з Папою Франциском.