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Беллью: побить Фьюри гораздо легче, чем Усика

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Бывший чемпион Европы и мира по боксу британец Тони Беллью сравнил своего потенциального будущего соперника украинца Александра Усика с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри, сообщает УНН со ссылкой на BoxingScene.

Беллью: побить Фьюри гораздо легче, чем Усика

По мнению Беллью бывший обидчик Владимира Кличко — Тайсон Фьюри, пока несет значительно меньшую угрозу для него по сравнению с абсолютным чемпионом мира Усик.

“Я могу вам сказать, если я буду драться с Александром Усиком, это будет мой последний бой, потому что я возьму серьезную планку. В случае боя с Тайсоном Фьюри — я смогу провести еще один бой, потому что я побью Фьюри, и это будет гораздо легче, чем победить Усика. Заявляю об этом без всяких сомнений. Я точно понимаю, куда я ввязался, когда говорю о поединке с Усиком. Возможно, из него я не выйду уже бывшим боксером, но я одержу победу. Не знаю как, но я выиграю”, — считает опытный боксер.

Напомним, что на Беллью перечислил несколько недостатков в боксерских поединках Усика.

Украинские Национальные Новости

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