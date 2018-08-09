Беллью: побить Фьюри гораздо легче, чем Усика

По мнению Беллью бывший обидчик Владимира Кличко — Тайсон Фьюри, пока несет значительно меньшую угрозу для него по сравнению с абсолютным чемпионом мира Усик.

“Я могу вам сказать, если я буду драться с Александром Усиком, это будет мой последний бой, потому что я возьму серьезную планку. В случае боя с Тайсоном Фьюри — я смогу провести еще один бой, потому что я побью Фьюри, и это будет гораздо легче, чем победить Усика. Заявляю об этом без всяких сомнений. Я точно понимаю, куда я ввязался, когда говорю о поединке с Усиком. Возможно, из него я не выйду уже бывшим боксером, но я одержу победу. Не знаю как, но я выиграю”, — считает опытный боксер.

Напомним, что на Беллью перечислил несколько недостатков в боксерских поединках Усика.