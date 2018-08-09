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Беллью: побити Ф'юрі набагато легше, ніж Усика

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Колишній чемпіон Європи та світу з боксу британець Тоні Беллью порівняв свого потенційного майбутнього суперника українця Олександра Усика із колишнім абсолютним чемпіоном світу у суперважкій категорії Тайсоном Ф’юрі, повідомляє УНН з посиланням на BoxingScene.

Беллью: побити Ф'юрі набагато легше, ніж Усика

На думку Беллью колишній кривдник Володимира Кличко — Тайсон Ф’юрі, наразі несе значно меншу загрозу для нього у порівнянні із абсолютним чемпіоном світу Усиком.

“Я можу вам сказати, якщо я буду битися з Олександром Усика, це буде мій останній бій, тому що я візьму серйозну планку. У разі бою з Тайсоном Ф’юрі — я зможу провести ще один бій, тому що я поб’ю Ф’юрі, і це буде набагато легше, ніж перемогти Усика. Заявляю про це без усіляких сумнівів. Я точно розумію, куди я вв’язався, коли говорю про двобій з Усиком. Можливо, з нього я не вийду вже колишнім боксером, але я переможу. Не знаю як, але я виграю”, — вважає досвідчений боксер.

Нагадаємо, що на Беллью перерахував кілька недоліків в боксерських поєдинках Усика.

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