Bellingcat рассказала свою версию событий между Украиной и РФ в Керченской проливе

"Ясно видно несколько вещей. Во-первых, на основе видеоматериалов с геолокацией, украинские корабли действительно входили в территориальные воды, которые Россия считает своими, как около Крыма, так и около материковой России в Керченском проливе. Тем не менее, Украина утверждает, что это было юридически допустимо в связи с соглашением 2003 года между двумя странами", - отметили исследователи.

"Во-вторых, можно сказать, что украинский буксир "Яни Капу" намеренно протаранили не менее четырех раз в течение как минимум часа. В-третьих, на основе информации, предоставленной ФСБ России, которая, как представляется, обвиняет себя, стрельба по "Бердянску" наиболее вероятно имела место в международных водах", - добавили в Bellingcat.

Исследователи ссылаются на изображение, которое обнародовала ФСБ, и отмечают, что "если данные верны, то они показывают, что "Бердянск" находился в 22,72 км от побережья Крыма и более чем в 500 м за пределами вод, на которые Россия заявляет претензии как на свои территориальные воды, когда он попал под огонь".

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря. Изначально Президент предлагал ввести его на 60 дней. После консультаций в парламенте срок сократили до 30 дней.