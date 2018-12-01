Bellingcat розповіла свою версію подій між Україною і РФ у Керченській протоці

"Ясно видно кілька речей. По-перше, на основі відеоматеріалів з геолокацією, українські кораблі дійсно входили у територіальні води, які Росія вважає своїми, як поблизу Криму, так і поблизу материкової Росії у Керченській протоці. Проте, Україна стверджує, що це було юридично допустимо в зв'язку з угодою 2003 року між двома країнами", - відзначили дослідники.

"По-друге, можна сказати, що український буксир "Яни Капу" навмисно протаранили не менше чотирьох разів протягом щонайменше години. По-третє, на основі інформації, наданої ФСБ Росії, яка, як видається, звинувачує себе, стрілянина по "Бердянську" найбільш ймовірно сталася у міжнародних водах", - додали у Bellingcat.

Дослідники посилаються на зображення, яке оприлюднила ФСБ, і відзначають, що "якщо дані вірні, то вони показують, що "Бердянськ" перебував за 22,72 км від узбережжя Криму і більш ніж у 500 м за межами вод, щодо яких Росія заявляє претензії як на свої територіальні води, коли він потрапив під вогонь".

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені у полон члени їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня. Спочатку Президент пропонував ввести його на 60 днів. Після консультацій у парламенті термін скоротили до 30 днів.