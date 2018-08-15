BBC сообщило о прекращении выпуска карт Visa и MasterCard в Крыму

Со вторника, 14 августа, все операции по Visa и MasterCard проводиться не будут. Сотрудница кол-центра Генбанка в разговоре с Reuters уточнила, что такое решение было принято в связи с введенными в 2014 году санкциями в отношении российских банков. На вопрос, почему организация решила заблокировать карты международных систем сейчас, а не сделала это раньше, как другие крымские банки, она затруднилась ответить. Генбанк полностью переходит на карты “Мир” Национальной системы платежных карт (НСПК) российского Центробанка и призывает своих клиентов оформлять новые карты.

Как указывает Русская служба BBC, до 2017 года помимо Генбанка карты Visa и MasterCard выпускал только банк “Рублев”, однако в июне этого года Центробанк отозвал у него лицензию. Банк РНКБ также не выпускает карты Visa и MasterCard, пояснили в пресс-службе кредитного учреждения.

Как сообщал УНН, Россия запретила украинские лицензии на пользование недрами в аннексированной АР Крым.