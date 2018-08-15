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BBC повідомило про припинення випуску карт Visa і MasterCard в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Розташований в окупованому Криму Генбанк (входить до групи банку “Росія”) оголосив про припинення обслуговування карт платіжних систем Visa і MasterCard з 14 серпня. Про це кредитна організація повідомила на минулому тижні. Російська служба BBC зазначає, що це був останній банк в Криму, який випускав карти міжнародних платіжних систем, повідомляє УНН.

BBC повідомило про припинення випуску карт Visa і MasterCard в Криму

З вівторка, 14 серпня, всі операції по Visa і MasterCard проводитися не будуть. Співробітниця кол-центру Генбанку в розмові з Reuters уточнила, що таке рішення було прийнято в зв’язку з введеними в 2014 році санкціями щодо російських банків. На питання, чому організація вирішила заблокувати картки міжнародних систем зараз, а не зробила це раніше, як інші кримські банки, вона не змогла відповісти. Генбанк повністю переходить на карти “Світ” Національної системи платіжних карт (НСПК) російського Центробанку і закликає своїх клієнтів оформляти нові карти.

Як вказує Російська служба BBC, до 2017 року крім Генбанку карти Visa і MasterCard випускав тільки банк “Рубльов”, проте в червні цього року Центробанк відкликав у нього ліцензію. Банк РНКБ також не випускає картки Visa і MasterCard, пояснили в прес-службі кредитної установи.

Як повідомляв УНН, Росія заборонила українські ліцензії на користування надрами в анексованій АР Крим.

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