Bayraktar Kizilelma на украинских двигателях успешно выполнил второй тестовый полет

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"Наша выдающаяся KIZILELMA успешно завершила свое второе летное испытание", - говорится в сообщении.

Детали

Как пишет Милитарный, Bayraktar Kizilelma – реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный беспилотный самолет, разрабатываемый в рамках проекта MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) турецкой оборонной компанией Baykar Makina.

На бумаге проект нового летательного аппарата представили 4 августа 2021 года, а уже через год Kizilelma дошел до стадии прототипа.

Известно, что проект MIUS предусматривает разработку сразу двух версий боевого самолета – MIUS-A и MIUS-В.

MIUS-A планируют оснастить украинским двигателем АИ-25ТЛТ. Он должен развивать близкую к сверхзвуковой скорость. А версия MIUS-B будет развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость и оснащаться украинским двигателем АИ-322Ф или турецким TEI TF-6000.

Также, согласно задачам проекта, Bayraktar Kizilelma разрабатывается сразу из расчета работы в суровых условиях на флоте. Поэтому БПЛА получит возможность взлета и посадки на морской платформе.

Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi’ni de başarıyla tamamladı.



Ufku açık olsun.



Bayraktar #KIZILELMA успешно завершил 2-е летное испытание.



Godspeed. #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/m97VuJrsBh