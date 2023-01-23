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Bayraktar Kizilelma на українських двигунах успішно виконав другий тестовий політ

Київ • УНН

 • 1186473 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Турецький бойовий безпілотний літак Bayraktar Kizilelma успішно завершив другий тестовий політ. Про це повідомила компанія Baykar Makina у Twitter, передає УНН.

Bayraktar Kizilelma на українських двигунах успішно виконав другий тестовий політ

Цитата

"Наша видатна KIZILELMA успішно завершила своє друге льотне випробування", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як пише Мілітарний, Bayraktar Kizilelma – реактивний надзвуковий малопомітний палубний безпілотний літак, який розробляють у рамках проєкту MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) турецькою оборонною компанією Baykar Makina.

На папері проєкт нового літального апарату представили 4 серпня 2021 року, а вже за рік Kizilelma дійшов до стадії прототипу.

Відомо, що проєкт MIUS передбачає розробку одразу двох версій бойового літака – MIUS-A та MIUS-В.

MIUS-A планують оснастити українським двигуном АІ-25ТЛТ. Він має розвивати близьку до надзвукової швидкість. А версія MIUS-B розвиватиме надзвукову крейсерську швидкість та оснащуватиметься українським двигуном АІ-322Ф або турецьким TEI TF-6000.

Також, згідно із задачами проєкту, Bayraktar Kizilelma розробляють одразу із розрахунку роботи в суворих умовах на флоті. Тому БПЛА отримає можливість зльоту та посадки на морській платформі.

Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi’ni de başarıyla tamamladı.

Ufku açık olsun.

Bayraktar #KIZILELMA successfully completed its 2nd flight test.

Godspeed. #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/m97VuJrsBh

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 23, 2023

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