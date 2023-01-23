Bayraktar Kizilelma на українських двигунах успішно виконав другий тестовий політ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Турецький бойовий безпілотний літак Bayraktar Kizilelma успішно завершив другий тестовий політ. Про це повідомила компанія Baykar Makina у Twitter, передає УНН.
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"Наша видатна KIZILELMA успішно завершила своє друге льотне випробування", - йдеться у повідомленні.
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Як пише Мілітарний, Bayraktar Kizilelma – реактивний надзвуковий малопомітний палубний безпілотний літак, який розробляють у рамках проєкту MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) турецькою оборонною компанією Baykar Makina.
На папері проєкт нового літального апарату представили 4 серпня 2021 року, а вже за рік Kizilelma дійшов до стадії прототипу.
Відомо, що проєкт MIUS передбачає розробку одразу двох версій бойового літака – MIUS-A та MIUS-В.
MIUS-A планують оснастити українським двигуном АІ-25ТЛТ. Він має розвивати близьку до надзвукової швидкість. А версія MIUS-B розвиватиме надзвукову крейсерську швидкість та оснащуватиметься українським двигуном АІ-322Ф або турецьким TEI TF-6000.
Також, згідно із задачами проєкту, Bayraktar Kizilelma розробляють одразу із розрахунку роботи в суворих умовах на флоті. Тому БПЛА отримає можливість зльоту та посадки на морській платформі.
Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi’ni de başarıyla tamamladı.
Ufku açık olsun.
Bayraktar #KIZILELMA successfully completed its 2nd flight test.
Godspeed. #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/m97VuJrsBh