Байден приказал достроить стену на границе с Мексикой

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Это решение означает сдвиг политики на 180 градусов для Байдена, который в начале своего пребывания в должности заявил, что «доллары американских налогоплательщиков больше не будут направляться на строительство стены на границе». Этот проект был официальной политикой предыдущей администрации бывшего президента Дональда Трампа.

Президент Байден защитил этот шаг, заявив, что у него не было выбора, юридически. На вопрос, считает ли он, что стены на границе могут что-то остановить миграцию, Байден ответил: «нет».

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что строительство новых участков стены будет шагом в неправильном направлении.

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«Это разрешение на строительство стены является шагом назад», — сказал Лопес Обрадор на пресс-конференции перед переговорами с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими высокопоставленными чиновниками США в Мехико.

Почему Байден расширяет стену на границе.

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил, что новая часть стены будет построена в секторе долины Рио-Гранде на границе — районе, который он описал как свидетель «высокого количества незаконного проникновения».

Около 245 000 человек пересекли Соединенные Штаты в течение этого финансового года, сказал министр внутренней безопасности.

По словам Майоркаса, в сообщении в федеральном реестре США говорится о «острой и немедленной необходимости сооружения физических барьеров и дорог вблизи границы Соединенных Штатов, чтобы предотвратить незаконное проникновение».

Агентство также заявило, что необходимо отменить ряд законов, постановлений и других правовых требований, чтобы «обеспечить быстрое строительство заграждений и дорог вблизи международной сухопутной границы в округе Старр, штат Техас».

Майоркас сказал, что расширение будет построено на средства 2019 года, выделенные при Трампе на строительство пограничного барьера.

Позже Байден сказал, что «не может остановить» строительство, поскольку закон требует, чтобы финансирование было использовано и завершено в 2023 году. Он сказал, что пытался перевести деньги, но Конгресс остановил это.

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