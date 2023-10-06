Байден наказав добудувати стіну на кордоні з Мексикою

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Це рішення означає зсув на 180 градусів політики для Байдена, який на початку свого терміну перебування на посаді заявив, що «долари американських платників податків більше не будуть спрямовуватися на будівництво стіни на кордоні». Цей проект був офіційною політикою попередньої адміністрації колишнього президента Дональда Трампа.

Президент Байден захистив цей крок, сказавши, що у нього не було вибору, юридично. На запитання, чи вважає він, що стіни на кордоні можуть щось зупинити міграцію, Байден відповів: «Ні».

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що будівництво нових ділянок стіни буде кроком у неправильному напрямку.

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«Цей дозвіл на будівництво стіни є кроком назад», — сказав Лопес Обрадор на прес-конференції перед переговорами з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та іншими високопоставленими чиновниками США в Мехіко.

Чому Байден розширює стіну на кордоні?

Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас заявив, що нова частина стіни буде побудована в секторі долини Ріо-Гранде на кордоні — районі, який він описав як свідок «високої кількості незаконного проникнення».

Близько 245 000 людей перетнули Сполучені Штати протягом цього фінансового року, сказав міністр внутрішньої безпеки.

За словами Майоркаса, в повідомленні у Федеральному реєстрі США говориться про «гостру й негайну необхідність спорудження фізичних бар’єрів і доріг поблизу кордону Сполучених Штатів, щоб запобігти незаконним проникненням».

Агентство також заявило, що необхідно скасувати низку законів, постанов та інших правових вимог, щоб «забезпечити швидке будівництво загороджень і доріг поблизу міжнародного сухопутного кордону в окрузі Старр, штат Техас».

Майоркас сказав, що розширення буде побудовано за кошти 2019 року, виділені за Трампа на будівництво прикордонного бар'єру.

Пізніше Байден сказав, що «не може зупинити» будівництво, оскільки закон вимагає, щоб фінансування було використано та завершено у 2023 році. Він сказав, що намагався перевести гроші, але Конгрес зупинив це.

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