Байден намерен назначить дочь Кеннеди американским послом в Австралии

Детали

Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру Кэролайн Кеннеди в качестве претендентки американского посла в Австралии. Тем самым Байден намерен вернуть в центр внимания известную политическую династию Америки.

Дополнительно

Кэролайн Кеннеди известна как дипломат, адвокат и автор. В 2013 году она стала первой женщиной-послом США в Японии, налаживала между странами военные и торговые связи и студенческий обмен. Кэролайн покинула пост незадолго до инаугурации Дональда Трампа.

Напомним

Президент США Джо Байден выбрал Кристин Вормут первой женщиной на посту главы Министерства армии США.