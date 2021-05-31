Байден має намір призначити доньку Кеннеді американським послом в Австралії

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Президент США Джо Байден розглядає кандидатуру Керолайн Кеннеді в якості претендентки на посаду американського посла в Австралії. Цим самим Байден має намір повернути в центр уваги найвідомішу політичну династію Америки.

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Керолайн Кеннеді відома як дипломат, адвокат і автор. В 2013 році вона стала першою жінкою-послом США в Японії, налагоджувала між країнами військові і торговельні зв'язки та студентський обмін. Керолайн покинула пост незадовго до інавгурації Дональда Трампа.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден обрав Крістін Вормут першою жінкою на посаді глави Міністерства армії США.